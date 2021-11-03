72% россиян согласны работать удалённо

10:23, 03 ноября 2021, ПАИ

Большинство россиян (72%) хотят работать в удаленном формате, сообщает РБК.

12% респондентов уже работают на удаленке, еще 16% не рассматривают для себя такой формат работы.

Россияне подчеркнули, что плюсами удаленки являются возможность самостоятельно распоряжаться своим временем (61%), экономить время на дорогу (46%) и денежные средства на транспорт и еду (43%). Еще 37% опрошенных признались, что удаленный формат работы позволяет им больше времени проводить с семьей.

Противники удаленки объясняют свою позицию неподходящей профессией (46%), отсутствием живого общения с коллегами (32%) и смешиванием работы и личной жизни (29%).

При этом 90% опрошенных признались, что хотели бы получить новую профессию, чтобы иметь возможность работать удаленно.