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Общество

Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева

Фото: МВД России по Астраханской области

Сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова задержали астраханские силовики, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Мужчина сбежал из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября во время прогулки. Его объявили в розыск, а за помощь в его поимке назначили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

«Задержание, осуществленное в помещении кафе в Трусовском районе областного центра, произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо», – отметили в полиции.

Напомним, Магомед Алханов обвиняется в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). Алханов был фигурантом дела о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в горной местности в районе села Улус-Керт Шатойского района (Чечня). В результате нападения погибли 84 военнослужащих.

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