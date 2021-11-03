Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева

11:21, 03 ноября 2021, ПАИ

Сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова задержали астраханские силовики, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Мужчина сбежал из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября во время прогулки. Его объявили в розыск, а за помощь в его поимке назначили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

«Задержание, осуществленное в помещении кафе в Трусовском районе областного центра, произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо», – отметили в полиции.

Напомним, Магомед Алханов обвиняется в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). Алханов был фигурантом дела о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в горной местности в районе села Улус-Керт Шатойского района (Чечня). В результате нападения погибли 84 военнослужащих.