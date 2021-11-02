Великолукская поэтесса Людмила Скатова награждена серебряным нагрудным Александровским знаком

10:45, 03 ноября 2021, ПАИ

В день памяти государя-миротворца (20 октября) Александровским знаком были отмечены пять человек, среди которых известный великолукский поэт, публицист, литературовед Людмила Скатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Награда вручена за создание в своём творчестве неповторимого образа дореволюционной России и подлинной летописи белой борьбы.

Серебряный нагрудный знак в форме императорского вензеля был учреждён Русским просветительским обществом им. императора Александра III для награждения деятелей, имеющих значимые заслуги в области русского просвещения.