Великолукская поэтесса Людмила Скатова награждена серебряным нагрудным Александровским знаком
В день памяти государя-миротворца (20 октября) Александровским знаком были отмечены пять человек, среди которых известный великолукский поэт, публицист, литературовед Людмила Скатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.
Награда вручена за создание в своём творчестве неповторимого образа дореволюционной России и подлинной летописи белой борьбы.
Серебряный нагрудный знак в форме императорского вензеля был учреждён Русским просветительским обществом им. императора Александра III для награждения деятелей, имеющих значимые заслуги в области русского просвещения.
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