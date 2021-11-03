Как будут доставлять пенсии и пособия в Псковской области в ноябрьские праздники

11:20, 03 ноября 2021, ПАИ

В связи с большим количеством вопросов, поступающих от жителей региона о порядке выплаты пенсий и социальных пособий в ноябре 2021 года, в Отделении ПФР по Псковской области дали разъяснения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, период выплат в регионе начинается с 5-го числа каждого месяца. Псковские пенсионеры, забирающие пенсии и социальные выплаты через отделения «Почты России», получат их согласно графику доставки и режиму работы данных учреждений. Конкретную дату выплаты, когда средства принесут домой, пенсионеры могут уточнить в своем почтовом отделении.

Финансирование кредитных организаций в Псковской области осуществляется в соответствии с графиком 9, 11-13, 22 числа каждого месяца. Поэтому на карты пенсия придет по обычному графику.

Ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала и ежемесячные выплаты будущим мамам и одиноким родителям за октябрь будут перечислены с 1 по 3 ноября.