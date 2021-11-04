Казанская икона Божьей Матери: что можно и нельзя делать в праздник

09:28, 04 ноября 2021, ПАИ

4 ноября православные вспоминают чудотворную Казанскую икону Божией Матери, пишет calend.ru.

По преданию, в 1579 году пожар в Казани уничтожил часть города. Тогда девятилетней Матроне явилась во сне Богородица и велела откопать её икону на пепелище. Девочка послушалась. Впоследствии на месте явления иконы построили Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона.

С чудотворной иконы было сделано несколько списков. Один из них направили в Москву царю Ивану Грозному, другой при Петре Первом был доставлен Санкт-Петербург. К XIX веку Казанский образ стал самой почитаемой на Руси иконой.

В начале XX века Казанская икона пропала — Варфоломей Чайкин похитил её из Богородицкого монастыря, продал оклад и драгоценности, а саму икону сжёг в печи. По легенде, благодаря привычке игуменьи монастыря на ночь подменять настоящую икону точным списком, в руках вора оказалась всего лишь копия, а подлинник сохранился.

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери считался рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня люди ждали наступления морозов. О погоде судили по приметам: хороший урожай сулил суровую зиму. Дождь на Казанскую предвещал скорое наступление зимы. В это же время можно было обновить санный путь: «Выезжай в Казанскую на колёсах, а полозья в телегу клади».

К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы: считалось, что в таком случае семья будет счастливой. Незамужние девушки совершали специальный обряд на Казанскую: вставали рано утром и отправлялись в берёзовую рощу, чтобы найти лист, обёрнутый в иней. В такой лист нужно было заглянуть, словно в зеркало, чтобы стать привлекательной для женихов.

Застольями в этот день встречали мужчин, вернувшихся с работ из города. Для них пекли пироги, блины, созывали гостей на пивные праздники. В рецепт крестьянского пива нередко кроме можжевеловых ягод и хмеля входили свёкла и морковь.