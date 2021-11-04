Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Казанская икона Божьей Матери: что можно и нельзя делать в праздник

4 ноября православные вспоминают чудотворную Казанскую икону Божией Матери, пишет calend.ru.

По преданию, в 1579 году пожар в Казани уничтожил часть города. Тогда девятилетней Матроне явилась во сне Богородица и велела откопать её икону на пепелище. Девочка послушалась. Впоследствии на месте явления иконы построили Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона.

С чудотворной иконы было сделано несколько списков. Один из них направили в Москву царю Ивану Грозному, другой при Петре Первом был доставлен Санкт-Петербург. К XIX веку Казанский образ стал самой почитаемой на Руси иконой.

В начале XX века Казанская икона пропала — Варфоломей Чайкин похитил её из Богородицкого монастыря, продал оклад и драгоценности, а саму икону сжёг в печи. По легенде, благодаря привычке игуменьи монастыря на ночь подменять настоящую икону точным списком, в руках вора оказалась всего лишь копия, а подлинник сохранился.

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери считался рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня люди ждали наступления морозов. О погоде судили по приметам: хороший урожай сулил суровую зиму. Дождь на Казанскую предвещал скорое наступление зимы. В это же время можно было обновить санный путь: «Выезжай в Казанскую на колёсах, а полозья в телегу клади».

К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы: считалось, что в таком случае семья будет счастливой. Незамужние девушки совершали специальный обряд на Казанскую: вставали рано утром и отправлялись в берёзовую рощу, чтобы найти лист, обёрнутый в иней. В такой лист нужно было заглянуть, словно в зеркало, чтобы стать привлекательной для женихов.

Застольями в этот день встречали мужчин, вернувшихся с работ из города. Для них пекли пироги, блины, созывали гостей на пивные праздники. В рецепт крестьянского пива нередко кроме можжевеловых ягод и хмеля входили свёкла и морковь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

04 ноября 2021

Александр Котов: Решение задач сегодняшнего дня невозможно без народного единения
04 ноября 2021

Видео: Тиранники и мамонты – как проходит этнографический диктант в Пскове
04 ноября 2021

Михаил Ведерников пожелал жителям региона силы духа и уверенности в завтрашнем дне
04 ноября 2021

День народного единства отмечается 4 ноября
04 ноября 2021

Более 198 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
04 ноября 2021

Незначительное снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Псковской области
04 ноября 2021

Концепцию украшения Пскова к новогодним праздникам рассмотрели Михаил Ведерников и Борис Елкин
04 ноября 2021

Ещё один пункт вакцинации от COVID-19 планируют открыть в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...