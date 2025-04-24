Маршрут «Псков в свете веков» впервые представят жителям и гостям города

22:52, 24 апреля 2025, ПАИ

Второй этап Всероссийского фестиваля световых маршрутов пройдёт в Пскове с 1 по 4 мая. Впервые жителям и гостям города представят культурно-световой маршрут «Псков в свете веков», сообщили организаторы.

Реализация уникального проекта стала возможной благодаря победе команды Пскова в конкурсной программе живой лаборатории «Свет в современном музее, театре, городе». Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Автор проекта – команда Центра туризма и творческих индустрий Пскова, планирующая раскрыть туристический потенциал древнего города путём привлечения внимания к необычным ракурсам достопримечательностей в трендах современного светового дизайна.

Культурно-световой маршрут пройдёт по историческому центру и охватит 11 объектов – памятников культурного наследия и оригинальные световые инсталляции. Квест-экскурсия «Загадки старых кварталов» начинается и заканчивается в одной локации – в усадьбе Н. А. Беклешова. Именно в центре туризма можно получить подсказку в виде QR-кода, ведущего к чат-боту. Для посетителей маршрута, включившихся в игру и собравших максимальное количество подсказок, предусмотрены бонусы.

Основные локации маршрута – Усадьба Н. А. Беклешова, памятник солдату Первой мировой войны, церковь Георгия со Взвоза, Петровский бастион, металлическая опора (памятник электрификации Пскова начала XX века), памятник Савелию Ямщикову, церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Дом Берты Градум, церковь Иоакима и Анны, церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища, Псковская губернская мужская гимназия (школа № 1).

«Световая» часть маршрута начинает работать с наступлением темноты. Во дворе усадьбы Беклешова зрителей ждут оригинальная выставка светящихся инсталляций, видеопроекция кинетической типографики и уникальные оптические эксперименты.

Подробности о маршруте – на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что пять соглашений заключил ТИЦ Псковской области с коллегами из Белоруссии.