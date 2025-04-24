Реверс-инжиниринг: псковские школьники осваивают высокие технологии

23:39, 24 апреля 2025, ПАИ

Реверс-инжинирингом занимаются девятиклассники, чтобы выиграть на региональном этапе чемпионата высоких технологий. Школьники разбирают оборудование, моделируют детали и печатают их на 3D-принтере. Подробности узнал корреспондент «Первого Псковского».

Ученица девятого класса Александра Соколова любит конструировать роботов. Она решила попробовать себя в роли сервисного инженера промышленного оборудования. Это одна из компетенций на региональном этапе чемпионата высоких технологий, который стартовал в Псковской области.

«Всего у нас семь модулей. Четыре из них – это документация. То есть мы заполняем бумаги по заданию. Всё остальное время мы моделируем сломанные детали, сканируем их при помощи сканера», – рассказала ученица гуманитарного лицея Александра Соколова.

Ребятам нужно не только разобраться в устройстве насоса и найти неисправные детали, но и напечатать их на 3D-принтере и починить оборудование. Такая «обратная разработка» и называется реверс-инжинирингом.

Кроме школьников в чемпионате участвуют и студенты. Они учатся применять цифровые технологии в сельском хозяйстве. Те, кто справляется с поставленными заданиями, в будущем могут стать востребованными инженерами.

«Этим компетенциям не обучают ни в одном образовательном учреждении, и тут у ребят возможность получить новые навыки, новые знания, проверить, насколько они быстро могут обучаться новым технологиям, и совместить при выполнении одного задания несколько разных компетенций, несколько разных профессий», – отметил руководитель регионального координационного центра «Профессионалы» Вячеслав Елтунов.

Чемпионат высоких технологий проходит в рамках всероссийского движения «Профессионалы». Победители регионального этапа будут представлять регион на федеральном этапе в Великом Новгороде. Ребята получают новые знания и навыки благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».