Псковские росгвардейцы совместно с МЧС провели противопожарную объективную тренировку

22:41, 24 апреля 2025, ПАИ

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду псковские росгвардейцы провели противопожарную объективную тренировку с привлечением специалистов регионального главного управления МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе занятий отработаны действия внештатного пожарного расчёта и личного состава при пожаре. Кроме того, уточнены алгоритмы действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей, взаимодействия дежурной службы с подразделениями пожарной охраны, эвакуации личного состава из здания, проверки готовности внештатного пожарного расчёта к действиям по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

В ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с объёмно-планировочными особенностями здания, что позволит специалистам в случае реального возникновения пожара ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.

Участники мероприятия также получили дополнительные навыки эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован условно вспыхнувшим огнём.

Ранее сообщалось, что условный пожар потушили в псковском Доме офицеров.