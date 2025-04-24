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Общество

Псковские росгвардейцы совместно с МЧС провели противопожарную объективную тренировку

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду псковские росгвардейцы провели противопожарную объективную тренировку с привлечением специалистов регионального главного управления МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В ходе занятий отработаны действия внештатного пожарного расчёта и личного состава при пожаре. Кроме того, уточнены алгоритмы действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей, взаимодействия дежурной службы с подразделениями пожарной охраны, эвакуации личного состава из здания, проверки готовности внештатного пожарного расчёта к действиям по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

В ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с объёмно-планировочными особенностями здания, что позволит специалистам в случае реального возникновения пожара ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.

Участники мероприятия также получили дополнительные навыки эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован условно вспыхнувшим огнём.

Ранее сообщалось, что условный пожар потушили в псковском Доме офицеров.

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