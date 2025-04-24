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История по крупицам: новую книгу посвятят участникам афганской кампании из Псковской области

Задача собрать материалы о каждом участнике Афганской войны из Псковской области стоит перед создателями нового издания, которое продолжит проект «Солдаты Победы». Подробности реализации проекта узнал корреспондент «Первого Псковского».

Скриншоты здесь и далее – репортаж телеканала «Первый Псковский»

Стоит задача не только увековечить память, но и заложить базу для будущих исследователей. На данном этапе проходят сбор первичных документов, встречи с участниками боевых действий в Афганистане.

«Мы столкнулись с проблемой, когда люди уходят из жизни, материалы утрачиваются. И хотя после окончания Афганской войны прошло 36 лет, тем не менее мы уже знаем, что часть афганцев просто сменила место жительства, кто-то, к сожалению, вследствие ранения, болезней, полученных в Афганистане, ушёл из жизни, причём ушли преждевременно, я бы сказал, в молодом возрасте», – сказал главный редактор Псковской областной историко-документальной книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко.

В планах – увековечить память порядка двух с половиной тысяч афганцев. Этим, в частности, занимаются рабочие группы – они организованы в каждом муниципалитете. Большую работу выполняют волонтёры.

«Мы вместе с большим количеством волонтёров будем осуществлять эту работу по сбору информации. Молодёжный центр станет такой точкой, где мы звоним потенциальным людям, кто мог участвовать, по нашим спискам, так и будем собирать там информацию. Если у людей в городе Пскова, кто посмотрит, есть данные, то сами люди или их родственники могут приносить свои истории к нам в Молодёжный центр на Максима Горького, 15», – сказал заместитель директора Молодёжного центра Пскова Александр Косаржевский.

Каждого участника боевых действий занесут в специальную анкету, схожую с той, что разработали для книги «Солдаты Победы». В бланке в том числе укажут боевой путь человека, награды и его биографию: чем занимался до афганской кампании и после.

Говорит, псковичи в Афганистане показали себя достойно. Трое из них – Герои Советского Союза. 89 человек не вернулись домой. Закончить собирать информацию о них и о тех, кто приехал на Родину живым, планируют весной 2026-го. Тогда определятся и с названием. Пока в числе возможных, но не окончательных вариантов простое и в то же время глубокое «Наши афганцы».

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