История по крупицам: новую книгу посвятят участникам афганской кампании из Псковской области

22:20, 24 апреля 2025, ПАИ

Задача собрать материалы о каждом участнике Афганской войны из Псковской области стоит перед создателями нового издания, которое продолжит проект «Солдаты Победы». Подробности реализации проекта узнал корреспондент «Первого Псковского».

Стоит задача не только увековечить память, но и заложить базу для будущих исследователей. На данном этапе проходят сбор первичных документов, встречи с участниками боевых действий в Афганистане.

«Мы столкнулись с проблемой, когда люди уходят из жизни, материалы утрачиваются. И хотя после окончания Афганской войны прошло 36 лет, тем не менее мы уже знаем, что часть афганцев просто сменила место жительства, кто-то, к сожалению, вследствие ранения, болезней, полученных в Афганистане, ушёл из жизни, причём ушли преждевременно, я бы сказал, в молодом возрасте», – сказал главный редактор Псковской областной историко-документальной книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко.

В планах – увековечить память порядка двух с половиной тысяч афганцев. Этим, в частности, занимаются рабочие группы – они организованы в каждом муниципалитете. Большую работу выполняют волонтёры.

«Мы вместе с большим количеством волонтёров будем осуществлять эту работу по сбору информации. Молодёжный центр станет такой точкой, где мы звоним потенциальным людям, кто мог участвовать, по нашим спискам, так и будем собирать там информацию. Если у людей в городе Пскова, кто посмотрит, есть данные, то сами люди или их родственники могут приносить свои истории к нам в Молодёжный центр на Максима Горького, 15», – сказал заместитель директора Молодёжного центра Пскова Александр Косаржевский.

Каждого участника боевых действий занесут в специальную анкету, схожую с той, что разработали для книги «Солдаты Победы». В бланке в том числе укажут боевой путь человека, награды и его биографию: чем занимался до афганской кампании и после.

Говорит, псковичи в Афганистане показали себя достойно. Трое из них – Герои Советского Союза. 89 человек не вернулись домой. Закончить собирать информацию о них и о тех, кто приехал на Родину живым, планируют весной 2026-го. Тогда определятся и с названием. Пока в числе возможных, но не окончательных вариантов простое и в то же время глубокое «Наши афганцы».