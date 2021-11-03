Ещё 284 человека заразились COVID-19 в Псковской области

11:59, 03 ноября 2021, ПАИ

58 887 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 284 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 50 486 пациентов (за сутки – 309), умерло 924 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 611 134 теста на коронавирус (за сутки – 2 398).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.