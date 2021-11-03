Россиян ждёт повышение цен на автомобили до конца года

14:36, 03 ноября 2021, ПАИ

До конца года стоимость автомобилей в России поднимется на 4-5 %, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Банкавто.

По данным исследования, увеличение цен на автомобили в России происходило на протяжении девяти месяцев. В ближайшие два месяца прайс-листы с рекомендациями розничных цен на большинство моделей ещё увеличатся.

Причиной этого явления назвали дефицит и повышенный спрос на автомобили. Отмечается, что проблемы с авторетейлом, вызванные нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, не решены. Улучшение ситуации с обеспечением складов новыми машинами стоит ожидать не раньше второй половины 2022-2023 годов.

Среди самых востребованных машин В-класса за девять месяцев в цене больше всего вырос Volkswagen Polo, который подорожал на 27,4 % по сравнению с прошлым годом. На втором месте Lada Vesta с прибавкой 14,1 % и закрывает лидирующую тройку автомобиль марки Hyundai Solaris с прибавкой 12,5 %.

Среди сегмента SUV B-класса больше всего подорожал Renault Duster с прибавкой 24,6 %, затем Hyundai Creta плюс 15,4 % и Kia Seltos плюс 11,2 %.