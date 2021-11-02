В самостоятельное путешествие по заповедной тропе могут отправиться посетители Изборска
На кассах ансамбля Изборской крепости можно получить квест-лист с заданиями и отправиться в увлекательное путешествие по тропе к Словенским ключам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
«Двигайтесь по маршруту и почувствуйте себя в роли настоящего исследователя. Вам помогут информационные стенды, которые познакомят с природой заповедника. Изучайте их и ищите подсказки, необходимые для выполнения заданий. А правильный путь подскажет дорожка!» - отметили в пресс-службе.
Сейчас продолжаются работы по благоустройству тропы до Словенских ключей, которая в дождливую погоду не всегда располагала к комфортным прогулкам. В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов по проекту «Дух природы» совсем скоро будет выполнена подсыпка из натуральных материалов: песка, щебня и гранитной крошки.
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