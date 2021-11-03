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Общество

Дефицит ртутных градусников наблюдается в аптеках Пскова

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В аптеках Пскова наблюдается дефицит ртутных градусников. Из восьми сетевых аптек города, с которыми связался корреспондент Псковского агентства информации, ртутные градусники были в наличии только в одной – за 427 рублей.

В одной из аптек отметили, что градусники есть по цене от 150 рублей и выше, но пока их нет в наличии. «Заказы ртутных термометров временно недоступны. Возможно, поступление товара будет позже», - добавили в аптеке.

В ещё одной псковской аптеке рассказали, что поставки ртутных термометров не зависят от фармацевтов, но иногда градусники присылают с петербургского склада. Стоимость их составляет около 300 рублей.

В других городских аптеках убеждали, что ртутных градусников больше нет и их больше не выпускают, и предлагали безртутные, гелиевые термометры. Внешне они ничем не отличаются, но с другим сплавом и безопаснее ртутных. Приобрести такие можно за 280-300 рублей.

Электронные медицинские термометры были в наличии во всех аптеках по цене от 170 до 250 рублей.

Напомним, в России в ноябре 2020 года цены на градусники в аптеках выросли на 7–8 %. В 27 регионах цены выросли на 8 % и более. В Минздраве пояснили, что причиной роста цен стали повышенный спрос в условиях пандемии и отказ от производства дешёвых градусников. В Пскове с начала пандемии цена на ртутные градусники в некоторых аптеках выросла в 7 раз.

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