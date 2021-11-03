Более трети россиян предпочитают заказывать в ресторанах блюда из фермерских продуктов

12:14, 03 ноября 2021, ПАИ

Посетители ресторанов все больше интересуются тем, из чего приготовили их блюдо, насколько полезными были продукты и тем, кто и как их выращивал: по данным опроса, проведенного Россельхозбанком, каждый десятый идет в ресторан ради свежей локальной еды.

Опрос, посвященный предпочтениям россиян при выборе ресторана, проводился Россельхозбанком в октябре 2021 года совместно с Петербургским ресторанным фестивалем, в опросе приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 50 лет. По данным опроса, доля россиян, которые регулярно посещают рестораны, составляет порядка 20% опрошенных. Основным фактором, влияющим на выбор заведения, названо качество блюд – оно важно для 38,8 %, уровень цен определяет выбор 24,5%. Хороший сервис, привлекательный интерьер и популярность у публики в меньшей степени влияют на посещаемость заведения, в совокупности эти три фактора набрали только 26,6%.

По результатам опроса РСХБ, среди важных факторов для гостей значительный рост показывает желание видеть в меню местные фермерские продукты (39,4%). А каждый десятый опрошенный идет в ресторан ради свежей локальной еды. Существенная часть ресторанов по всей стране обеспечивает себя местными фермерскими продуктами через цифровые сервисы экосистемы Свое Родное, которая предоставляет фермерам возможность прямого контакта с рестораторами или организаторами различных фестивалей и ярмарок.

Этой осенью девять московских ресторанов получили звезду Michelin, а 69 столичных ресторанов получили знаки отличия в гастрономическом гиде. Появление Michelin в Росcии ̶ важный этап в развитии гастрономического туризма и дополнительный стимул для приезда иностранных туристов. Рестораны Москвы и Санкт-Петербурга давно уже достойно выглядят на фоне ресторанов гастрономических столиц мира, таких как Нью-Йорк, Париж, Токио и Лондон.

В эти дни при поддержке Россельхозбанка проходит Х Петербургский ресторанный фестиваль, а также гастрономический фестиваль Volgastro. В центре внимания всех этих мероприятий локальные продукты и местные талантливые шефы. Рестораны-участники представят в своих сетах блюда с фермерскими ингредиентами от местных производителей.