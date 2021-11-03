Дорожники приступили к установке опорных частей на путепроводе в Невельском районе

12:23, 03 ноября 2021, ПАИ

Подрядная организация продолжает ремонт путепровода над железнодорожными путями, расположенного на 536-м километре федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Невельском районе Псковской области. Специалисты приступили к установке новых резиновых опорных частей на новые подферменные площадки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт искусственного сооружения выполняется в два этапа – сначала на одной половине проезжей части, затем на другой. На сегодняшний день по направлению к границе закончен демонтаж асфальтобетонного покрытия и бетонного защитного слоя. Полностью разобрано металлическое барьерное и перильное ограждение, а также бетонное монолитное укрепление конусов. Все работы выполняются в соответствии с графиком.

Контракт на ремонт путепровода под Невелем ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило в этом году. До конца 2022 года на объекте отремонтируют существующие опоры, конусы, пролетное строение, мостовое полотно, сопряжения путепровода с насыпью, лестничные сходы, заменят гидроизоляцию, щебеночно-мастичные деформационные швы, уложат новое покрытие, смонтируют новое перильное и барьерное ограждение. В период работ движение транспорта организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 км/ч.