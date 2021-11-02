Студентов и преподавателей ПсковГУ приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

12:28, 03 ноября 2021, ПАИ

Студентам и преподавателям Псковского государственного университета предлагают присоединиться к Международной акции «Большой этнографический диктант», которая стартовала сегодня под лозунгом «Народов много – страна одна!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Задания диктанта размещены на официальном сайте акции miretno.ru и оформлены в виде теста. Общефедральная часть, единая для всех участников, включает в себя 20 вопросов, региональная часть – 10 вопросов - уникальна для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

В этом году у участников сохраняется возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Международная акция продлится по 7 ноября.

Всех принявших участие просят оставить свой отзыв.