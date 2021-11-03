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Происшествия

Водителя «Рено» госпитализировали после ДТП в Великолукском районе

Фото: "Наш путь"

Водителя «Рено» госпитализировали в больницу после ДТП в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наш путь».

2 ноября в деревне Спириденки на 37-м километре автодороги Великие Луки – Усвяты 24-летний водитель автомобиля «Рено» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский». Обстоятельства произошедшего выясняются.

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