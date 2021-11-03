О парковке на газонах и уборке в Пскове — пресс-конференция в медиацентре ПАИ

12:43, 03 ноября 2021, ПАИ

Как городские власти контролируют уборку улиц и дворов, как в Пскове решается проблема парковки автомобилей на газонах, помогло ли в этом вопросе увеличение штрафов, как и где псковским дачникам законно продать излишки урожая. Об этом и многом другом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказала начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова. Предлагаем вам текстовую версию этого разговора.

Градус не снижается

- Первый вопрос - парковки на газонах. Тема, которая каждый год поднимается, волнует всех горожан, которые с ней сталкиваются. Насколько она сегодня актуальна в городе? Разница между обращениями граждан, например, в прошлом году и в этом существенно ли, может быть, градус этой проблемы несколько снижается у нас в городе?

- Наш извечный острый вопрос с парковками на газонах, по проезду по детским площадкам, по парковке на детских площадках. Градус, мне кажется, совершенно не снижается, не смотря на то, что штрафы увеличили. В итоге обращении у нас много, и они некуда не деваются, уж не знаю с чем это связано, но, скорее всего из-за того, что в некоторых дворах, действительно, практически отсутствуют парковки. Жители не занимаются планировкой своих территорий для того, чтобы каким-то образом выделить данные парковки и не нарушать данные правила благоустройства. Если взять статистику, то сначала этого года у нас уже составлено 542 протокола за парковку на зеленых зонах. Это много. В прошлом году их даже было меньше, сейчас это связано, наверное, в большей степени с тем, что мы выходим в общественное пространство, мы говорим о том, чтобы жители нашего города обращались к нам в контрольное управление, направляли фотографии. В связи с этим, конечно, обращений стало больше. Мы реагируем на каждое, если заявка, жалоба, обращение поданы правильно, и там действительно фиксируется номер, привязка местности, указаны время, дата, то мы совершенно спокойно без выезда на место можем составлять протокол об административном правонарушении. Мы устанавливаем через ГИБДД владельца данного автотранспортного средства, и уже проблем не возникает. Уже отработаны механизмы.

- Наталья Владимировна, давайте напомним суммы штрафов. Они были повышены в прошлом году, и вот, на ваш взгляд, оказалось ли это эффективной мерой?

- Первый штраф, когда кто-то первоначально привлекается - от двух до трёх тысяч рублей, а когда повторное - это уже, получается, от трех до пяти тысяч рублей. Если первый штраф ещё проходит не так болезненно для автовладельцев, то, когда в суде дают штраф пять тысяч рублей, то уже хочется переместить свои автотранспортные средства в другое место, и я, так полагаю, что пять тысяч - это для бюджета действенный момент. Я считаю, что повышение штрафов принесло свои плоды, и это правильно. Если дальше будет такое же количество обращений, то нужно заходить с инициативой об увеличении размера штрафов для того, чтобы совсем не хотелось нарушать закон.

- Наталья Владимировна, на вашей практике, где больше всего, в каких районах города таких случаев, центр или все-таки это спальные районы?

- Очень много спальных районов, особенно Кузбасская дивизия, Западная, Рокоссовского, вот эти старые дворы, где парковка не была предусмотрена. Звездная, Инженерная, Алтаева - там действительно эта проблема есть. Новые дома строятся сейчас, не особо хватает парковочных мест, но, в то же самое время, люди как-то выходят из этой ситуации и находят возможность парковать свои автотранспортные средства, не нарушая правила.

- Насколько я понимаю, есть старые дворы, где очень большая территория зеленая, но она не приспособлена вообще ни к чему: там нет детских площадок и так далее. Граждане могут сами выйти с инициативой к управляющей компании и как-то увеличить количество парковочных мест у себя во дворе? Решить эту проблему можно самостоятельно . Вы сказали, что в прошлом году было меньше протоколов, есть ли такие цифры, чтобы сравнить с нынешним годом?

- В прошлом году, насколько я помню, было составлено 300 или 370 протоколов. На сегодняшний день уже 542.

Как привлечь нарушителей

- Что является сегодня зеленой зоной, где нельзя парковать машины? Давайте еще раз напомним нашим гражданам.

- Зеленая зона - понятие определено 268 законом Псковской области, где конкретно написано, что под зеленой территорией понимается территория, покрытая зелеными насаждениями, древесными, кустарниковыми, травянистыми растениями, то есть там, где растет трава и где когда-то существовал поребрик, но сейчас не существует. В любом случае там парковка строго запрещена. Я понимаю, что сейчас можно сказать о том, что наступает зима, как вы будете определять данные травянистые участки. Вот скажем из практики, что это совершенно нормально получается, потому что есть планировки территорий и, согласно данной планировки территории, точно также легко можно определить, где у нас находятся газоны и произрастает данная растительность.

- Могут ли быть наказаны граждане, которые паркуются на зеленой зоне, но на них не поступает жалоб от соседей? Вот, например, в моем дворе есть территория, где заезжают автомобили, просто на них никто не жалуется если вдруг придет контрольное управление или ещё кто-то и зафиксирует этот момент, то есть они будут все равно оштрафованы?

- Да, конечно. Для этого не обязательно жалобы и обращение жителей, наши сотрудники также систематически, когда выезжают, особенно во дворы, когда показные проверки уборки территории. Могут точно так же зафиксировать эти автомобили, которые стоят на зеленой зоне.

- То есть на это обращаем внимание наших псковичей, что, если на вас до сих пор еще не жаловались, а вы паркуетесь на зеленой зоне, это не значит, что вы можете это делать безнаказанно все время. Скажите механизм, как надо сфотографировать машину, с каких сторон ракурсов, чтобы это было доказательный факт? Что является доказательством?

- У многих есть такие программы на телефоне, где прямо на фотографии отпечатываются дата, время съемки. Машину необходимо сфотографировать крупным планом, чтобы был разборчив номер и привязка к дому, например, где видна табличка адресации, где можно идентифицировать, где вы находились в данный момент. Главное, чтобы это была зеленая зона. То есть вот эту фотографию общую, которая позволяет понять, что это во дворе на зеленой зоне, и проблем тогда никаких не возникает. Даже тогда, когда нам присылают плохие фотографии, но пишут обращение, что он там систематически паркуются, никакой сложности выехать туда сотрудникам и зафиксировать данный автомобиль вновь не представляется никакой сложности.

Проблема автохлама

- Осталась ли у нас в городе проблема, когда автомобили припаркованы на зеленой зоне, но это уже не парковка, а просто развалины, а не автомобили и стоят там очень, очень долго. Что с ними делать?

- Это автохлам. По статье 210 КоАП РФ у нас привлекаются те владельцы, которые являются собственниками данного автохлама. С этим механизмом иногда бывает немного сложнее. Хорошо, если машина стоит с номерами, и мы можем установить владельца. Иногда так получается, что автохлам стоит даже без номеров, и нам приходится прибегать к помощи МВД для того, чтобы каким-то образом разыскать все-таки собственника данного транспортного средства.

- Что с этим автомобилем, можно ли как-то его эвакуировать оттуда?

- Пока механизмы нормативно-правового акта в администрации города Пскова не существует. Почему? Потому что здесь есть ряд сложностей, которые возникают. Например, владелец автомобиля находится в местах не столь отдаленных или уехал жить в соседний регион, или работать. За это время ему спустили колёса, разбили стекло, кто-то просто похулиганил, но автовладелец не в курсе этого. Получается так, что он вроде как и не виновен, и мы в любом случае должны установить данного владельца любыми способами и сначала именно проработать с ним этот вопрос, то есть вызвать его на сдачу пояснений и составления протокола. Если человек просто не хочет исполнять требования, которые к нему предъявляются и просто забирать своё транспортное средство - это одна ситуация. Тут механизмы бывают разные и, вы понимаете, что такие автомобили представляют собой угрозу террористическую, там могут закладывать наркотики, все, что угодно.

- Затрудняет движение пожарных автомобилей.

- Конечно, поэтому здесь мы действуем совместно с МВД.

- Через суд решаются вопросы?

- Ну да, либо через суд. На данный момент пока суды мы по этому вопросу не проходили.

- А гаражи металлические, которые разбросаны по городу, какая-то есть систематизация, может быть, их тоже как-то демонтируют, увозят?

- У нас очень много уже демонтированных гаражей по городу по обращениям. Сейчас существует гаражная амнистия. Если это просто брошенный гараж, его можно совершенно спокойно демонтировать, а если у данного гаража есть собственники, и он расположен был без законных на то оснований, то сейчас можно его привести в соответствие, узаконить нахождение. Вообще мы достаточно много гаражей уже убрали, которые находились без законных на то оснований.

- Очень хорошо, я считаю, была сделана территория, которая около 19 школы - лицей «Развитие», там действительно привели в порядок большой участок земли, где гаражи находились около детского садика, школы, там намного стало чище и комфортнее.

Уборка города

- Еще поговорим об уборке города, но уже с точки зрения вот сегодняшнего сезона: наступила пора листопада, такого активного, город требует осенней уборки. Как контролируется этот процесс? Контрольное управление какими способами воздействует на управляющие компании, на организации, к которым относятся эти территории? Как вообще происходит сегодня этот контроль именно за уборкой?

- Контроль за уборкой также входит в наши полномочия, мы отслеживаем все территории, которые у нас подлежат уборке в городе Пскове. У нас заключено 3 контракта по уборке города: убирает «Псковавтодор» и ООО «СитиИнвестГрупп». «СитиИнвестГрупп» убирает Запсковье и Завеличье, а «Псковавтодор» - Центр. Также существует 4 контракта, которые заключены на скверы и парки, с компанией «Чистый двор» и дорожно-парковым управлением № 1. Они тоже по два контракта поделили и сейчас занимаются уборками парков и скверов.

- В целом все городские территории убираются достаточно хорошо. Здесь, наверное, больше проблемных вопросов с управляющими организациями и с какими-то, может быть, магазинами, фирмами, которым принадлежит какой-то участок.

- Всё, что входит в общественные территории, но не входит в контракты, убирает служба благоустройства. Они тоже с этим справляются достаточно хорошо, да, может быть, это происходит не так быстро, как хотелось бы, потому что очень много территорий не разграниченных. И, конечно, наибольшей проблемой у нас являются земельные участки, которые находятся в собственности. Почему? Потому что собственники убирают очень плохо. Мы всяческим образом применяем к ним штрафные санкции, пытаемся путем уведомлений решать данные вопросы, кто-то идет навстречу и убирает свою территорию добросовестно, а кто-то считает, что он лучше заплатит штраф, но как бы убирать не будет

Жить в чистом городе

- Есть у нас такие злостные нарушители, которых можно назвать или хотя бы участки города?

- У нас даже есть те, кто приобрел в собственность памятники и не содержат их, а здание оформлено на бабушку, которой 80 лет, у нее в собственности 3 памятника вместе с территориями. И что с этим делать, не совсем понятно. Я считаю, что здесь, конечно, нужно отрабатывать какой-то механизм, если собственник не может своевременно убрать территорию, следовательно, нужно думать о том, каким образом изымать участки. С управляющими компаниями мы работаем, конечно, понятно, что тем числом сотрудников контрольного управления мы не можем войти во все мировые территории и проверить, как они убраны. Поэтому жители всегда могут обратиться, если они не довольны качеством уборки своих управляющих компаний в контрольное управление. Мы всегда будем решать данные вопросы. Но и самим управляющим компаниям хотелось бы посоветовать, чтобы не быть привлеченными к административной ответственности за то, что они с утра убирают данные территории, а потом находятся такие граждане, которые считают возможным кидать свой мусор с балкона, курить и кидать окурки. Управляющая компания сможет привлечь свидетелей, соседей и составить акт с доказательством, и будет привлечена не управляющая компания, а именно тот гражданин, который нарушает правила благоустройства.

- Это тоже возможно зафиксировать, где постоянно появляется мусор, соседи, очевидно, знают и помогут управляющей компании вычислить этого человека?

- Да, они просто составят акт, будут, как свидетели, и смогут это подтвердить в случае чего. Данный гражданин также будет привлечен в контрольное управление для дачи пояснений, составления протокола, потому что согласно правилам благоустройства у нас запрещено бросать мусор вне мусорных урн.

- Даже если это обычный окурок?

- Да, точно также запрещено выбрасывать мусор из движущихся автотранспортных средств или стоящих. У нас практически у всех имеются регистраторы в автомобилях, поэтому, если вы видите, что перед вами едет автомобиль, из окон которого выбрасываются пакетики от чипсов, фантики, окурки, то совершенно спокойно можете зафиксировать данный факт и направить в контрольное управление. Тем самым мы облегчим труд подрядных организаций, которые у нас осуществляют уборку дорог. Я всегда призываю граждан любить свой город и уважать труд тех, кто выполняет данную работу: она тяжелая, и лишний раз лучше не мусорить и задуматься о том, чтобы жить в красивом и чистом городе. Не сорите лишний раз.

- Тем более урн у нас в городе достаточно.

- Причем мне кажется даже что с лихвой порой, понимаете? Даже подрядные организации, которые сейчас осуществляют уборку, поражаются, сколько сейчас у нас в городе стало урн. И выбрасывать мусор, не донеся до урны, мне кажется, это просто преступление. За это действительно, даже нигде даже душа не дрогнет, буду привлекать к ответственности со всей пролетарской ненавистью, как говорится.

Торговля с земли

- Контрольное управление также занимается тем, что смотрит, как соблюдаются правила торговли на рынках, в частности, где законно производится торговля. Особенно касается дачников, сейчас такой период, когда некоторые, не доходя до рынка, где можно это сделать совершенно законно, ставят скамеечку около магазина или еще какого-то торгового павильона, начинают продавать излишки своей продукции. Скажите, пожалуйста, кому нельзя торговать с земли?

- Никому, потому что это нарушение санитарных норм и вообще, у нас есть площадки, на которых можно официально торговать, где реально все красиво, хорошо, где стоят столы, созданы ярмарочные пространства. Пусть они небольшие, буквально по три столика, по два, во всяком случае, это будет нормально и эстетично. Они не будут с ящиков продавать свой товар, подвергая жизни не только жителей нашего города, визуально портить наш город внешним видом. Мы живем в XXI веке, нам нужно перестраиваться, у нас достаточно много этих площадок, где законно можно продавать свою продукцию. Они находятся в разных участках, на улицах около магазинов.

- Это какие-то обустроенные площадки, специально подготовлены или какая-то территория, где можно торговать?

- Это, например, Центральный рынок, где ставятся специальные столы, рынок «Нива». Несмотря на то, что столы часто ломают. Как бы кто не жаловался, что крыши нет или ещё что-то, надо сказать большое спасибо человеку, который организовал данные социальные места и установил эти столы. Честь ему и хвала за это. На Текстильной обустроена ярмарка, где можно торговать. На Крестовском, на Боровой, около «Гуливера», на Народной – там стоят просто столы, но все равно можно реализовывать свободно свою продукцию без нарушения правил благоустройства, потому что данные места все утверждены постановлением администрации города Пскова и считаются законными.

- У магазинов, когда какие-то дачники начинают торговать на скамеечках – это все запрещено?

- Совершенно верно, запрещено. Этого делать нельзя. Сейчас это стало намного реже, не так часто, раньше у нас вообще почти возле каждого магазина было засилье бабушек, которые все это хотели продать. Я считаю, что каждый должен идти за продукцией, которую хотят купить, в определенные места, где мы уже не будем думать о том, что соли тяжелых металлов осели на продукции, и люди не пользу получают от этих продуктов, а вредят своему организму.

- Что грозит таким нарушителям?

- Составляются протоколы по 268 Закону Псковской области, штрафы немаленькие, они накладываются на всех, несмотря на возраст, как бы ни было жалко бабушек. Конечно, с первого раза никто никого не штрафует, если гражданин спокойно собирается и уходит, то протокол не составляют. Но, есть такие, которые просто являются систематическими нарушителями.

- Это скорее не дачники, а перекупщики?

- В этом все и дело: они очень часто реализовывают не свою продукцию, поэтому они готовы приходить на комиссию и лить слезы, говорить, что она такая бедная и несчастная. Но в то же время они реализуют продукцию, которую им подвозят, уже упакованную в какие-то пластиковые контейнеры по 5 помидоров, а рассказывает, как она их вырастила на даче или собирала ягоды в лесу. Собирая чернику, например, уж не как нельзя остаться с чистыми руками. Говорить, что чуть ли не с раннего утра собирала ее в лесу, а сидит совершенно с чистыми руками, быть такого просто не может.

- Сколько примерно составляет штраф таким нарушителям?

- До 3 тысяч рублей.

- Достаточно весомая сумма, я думаю.

Незаконные земляные работы

- В компетенцию управления входит контроль над законностью проведения земляных работ у нас в городе. Как часто в Пскове бывают случаи, когда земляные работы проводятся незаконно?

- Это очень острый момент, на котором хочется заострить внимание жителей нашего города. Никакие земляные работы невозможно проводить без согласования с управлением городского хозяйства. Может быть, в правилах благоустройства конкретно не сказано, на какое расстояние нужно выкопать ямку, чтобы это считалось земляными работами. Но согласно закону любое перемещение грунта с одного места на другое уже является земляными работами. Любая служба наша муниципальная, будь-то «Горводоканал», тепловые сети, электрики – они все согласовывают свои работы с управлением городского хозяйства.

- Даже в случае аварии?

- Да, вполне возможно, что они начинают уже проводить какие-то работы и в это же время начинают экстренно согласовывать данные работы с управлением городского хозяйства. Поэтому. Кто бы что ни думал, что он от своего участка до какой-то там канавки, может прокопать себе канаву, проложить трубу или ещё что-то, как раз без согласования непосредственно планировочного решения, проекта – такого быть не может. Если это будет установлено и зафиксировано, то будет наложен штраф. Штрафы, даже по статье 2.5, немаленькие. Обращаю внимание всех до протоколов, до судов: даже посадить дерево просто так невозможно на муниципальной территории. Вы должны даже этот план посадки деревьев согласовать. Все земельные работы должны быть согласованы.

- Такие случаи действительно происходят, и вы их часто фиксируете?

- Да.

- Какие самые вопиющие последние случаи вы можете назвать?

- Последний случай связан с установкой нестационарного торгового объекта напротив бывших «Культтоваров». Когда идет просто установка и выделено конкретное место, то там не проводятся дополнительные работы, согласования дополнительные не нужны. Но, если вы хотите каким-то образом выравнивать землю под участок, устанавливать плиты, какие-то проводить земельные работы, то в этом случае они должны быть, конечно, согласованы. Работы с фундаментом часто называют укреплением, но, главное то, что это было заглубление в муниципальную землю или в неразграниченный земельный участок – это неважно. Это были проведены земляные работы. Которые запрещены без согласования с управлением городского хозяйства

- Штрафы здесь тоже накладываются, какова сумма такого штрафа?

- Такие же штрафы по 2.5, от 1,5 до 2 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, на юридическое лицо – 25 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение может быть до 100 тысяч рублей.

- Строение напротив «Культтоваров» предписано теперь снести?

- Они оспаривали наш протокол, который был составлен за незаконные земляные работы, вынесли им наказание приостановить работы, потому что мы считаем, что данный нестационарный торговый объект устанавливался с нарушениями.

Я хочу обратиться к жителям нашего города: уважайте наш труд, мы хотим сделать наш город лучше, чище, привлекательнее, чтобы у нас был туристический поток. Чтобы самим было приятно жить в этом городе, поверьте, что было раньше и что мы видим сейчас – это очень большая разница. Давайте приумножать ту красоту, которая у нас сейчас в городе, все работы, которые у нас связаны с реконструкциями, понятно, что много грязи и всего остального, но, поверьте, после того, как все это закончится, станет веселее. К нам захотят приехать как много больше людей, Туристические города развиваются, поэтому все только на наше благо. Мы будем любить свой город, не мусорить.