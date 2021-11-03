Жителям Псковской области рассказали о погоде на ноябрьские праздники

12:45, 03 ноября 2021, ПАИ

О погоде на ноябрьские праздники в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«4 и 5 ноября погода будет практически такая же, как сегодня», - отметила Тала Нещадимова, добавив, что будут идти дожди.

Дневные температуры сохранятся на уровне +7…+12 градусов, +5…+10 градусов. Ночные 0…+5.

С 6-7 числа произойдет изменение погоды – дневные температуры будут ниже +3…+8 и +4…+9 градусов. Ночные температуры останутся неизменными 0…+5 градусов. Ожидаются также дожди. Ветер южных направлений.