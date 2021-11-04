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Руководство Великих Лук: Любовь к Родине, единение и согласие являются основными ценностями общества

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев поздравили горожан с Днём народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Градоначальники отметили, что этот праздник установлен в честь героических событий переломного для страны 1612 года, когда решалась судьба России, её независимости и сохранения целостности государства. «Единение, вера и священная любовь к Родине помогли нашим предкам отстоять свободу Отечества, победить польско-литовских интервентов. Сплотившись во имя великой цели спасения Отчизны, народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским разгромило захватчиков и победителем вошло в Китай-город с иконой Казанской Божией Матери, которая стала покровительницей народного войска. Объединившись, наш народ изгнал с родной земли захватчиков, преодолел времена смуты и безвластия, доказал, что именно в единстве главная сила Российской державы», — говорится в поздравлении.

Руководство Великих Лук отметил, что и сегодня любовь к Родине, единение и гражданское согласие, общее стремление сделать страну сильной и процветающей являются основными ценностями общества. Они объединяют людей, помогают справляться с трудностями, противостоять внутренним и внешним угрозам, решать важнейшие задачи, направленные на дальнейшее устойчивое развитие России и города воинской славы Великие Луки.

«Только сплотившись, мы сможем справиться со всеми вызовами современного мира, укрепить могущество и величие нашего государства, повысить экономический потенциал России и сделать жизнь комфортнее», — уверены Николай Козловский и Андрей Беляев.

Они пожелали великолучанам успехов в осуществлении намеченных планов, сил и энергии для созидательной работы на благо города и страны, крепкого здоровья и благополучия, мира и согласия в семьях.

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