Губернаторский симфонический оркестр выступит с юбилейным концертом 25 ноября

13:19, 03 ноября 2021, ПАИ

25 ноября в 19:00 в большом концертном зале филармонии состоится концерт, посвященный 25-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Оркестр существует в Пскове с 1996 года. За это время исполнено множество программ, поставлены оперы, налажено сотрудничество с солистами ведущих музыкальных театров и филармоний. Прошли гастроли в Финляндии, Латвии, Эстонии, Новгороде, в Капелле и Смольном соборе Санкт-Петербурга. В непростых пандемических условиях оркестр продолжает работать, принимая участие в оперных и балетных постановках, фестивалях на открытом воздухе «Музыка на воде», «На страже мира», open air концертах «Лавандовая ночь» и «Золото Вены».

Идея юбилейного концерта пока не раскрывается. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Её держатель может приобрести только один билет на одно мероприятие.

Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из двух документов: документа/OR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или справки, содержащей сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.