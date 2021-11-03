Дополнительная иллюминация появится в сквере на Четырёх углах в Пскове

13:41, 03 ноября 2021, ПАИ

В сквере на Четырёх углах в Пскове к новогодним праздникам появится дополнительная иллюминация. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

«Планируется сделать дополнительную иллюминацию к новогодним праздникам и оставить её на постоянной основе, потому что это хорошее подспорье, украшает город», - добавил Елкин.

Также Борис Елкин отметил, что рассмотрит возможность украшения сквера на Энтузиастов к Новому году.