Псковичи просят сделать пешеходный переход перед домом № 17 на Стахановской

13:55, 03 ноября 2021, ПАИ

Вопрос обустройства пешеходного перехода на улице Стахановской перед домом № 17 пообещал проработать и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Так он ответил в прямом эфире на странице в Instagram подписчикам, которые попросили сделать пешеходный переход между магазинами «Пятёрочка» и «Магнит». Это необходимо для детей, идущих в школу.

Борис Елкин уточнил, что принятие таких решений происходит на городской комиссии по безопасности дорожного движения. «Надо сначала проработать вопрос и вынести на рассмотрение комиссии», - пояснил он.