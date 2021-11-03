Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами

14:04, 03 ноября 2021, ПАИ

Финалистка всероссийского конкурса «Большая перемена», ученица 11-го медицинского класса лицея «Развитие» Анастасия Берова презентовала приложение «Just Go», с помощью которого в специальном парке можно получить скидку на поход в кафе или бесплатно посетить образовательную площадку за накопленные шаги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Школьница принимала участие в «Большой перемене» в номинации «Будь здоров». «Я решила выбрать именно эту тему, потому что она актуальна. Достаточно много людей занимается спортом и ходьбой. Однако не все приложения удовлетворяют пользователей. Я решила создать такой проект, где собраны все предпочтения людей, заранее изучив ответы на социальные опросы», – рассказала финалистка.

Идея находится на стадии доработки, но в скором времени начнётся практическая часть, уточнила Анастасия Берова.

Школьница отметила, что участвует в конкурсе второй раз, и её очень обрадовала новость, что она стала финалисткой «Большой перемены».

«Я буду присутствовать на финале в Артеке и постараюсь победить в конкурсе», – поделилась она.

Анастасия Берова добавила, что за время участия в конкурсе нашла много друзей и счастлива быть частью такого масштабного проекта.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена» вышли восемь учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея № 8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы № 2.