ВОЗ: Смертность от COVID-19 в мире за неделю выросла на 8%

14:31, 03 ноября 2021, ПАИ

Более 3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 50 тысяч человек умерло. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 3 %, а летальных исходов – на 8 %.

Почти 60 % новых заразившихся приходится на Европу. За семь дней там зарегистрирован прирост заболеваемости на 6 %, в странах Америки – на 3 %, в Западно-Тихоокеанском регионе – на 2 %. В то же время её существенное снижение зарегистрировано в Восточном Средиземноморье (на 12 %), Юго-Восточной Азии (на 9 %) и Африке (на 9 %).

Наибольший рост смертности отмечен в Юго-Восточной Азии (на 50 %). Число летальных исходов увеличилось по сравнению с предыдущими семью днями также в Европе (на 12 %) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 10 %), тогда как в остальных регионах смертность снизилась.