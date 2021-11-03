Почти 2000 случаев коронавируса выявили в Псковской области за неделю

14:58, 03 ноября 2021, ПАИ

С 25 по 31 октября заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей, за неделю выявлено 1996 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость в области за неделю превысила показатели по РФ в 1,7 раза. В форме ОРВИ протекали 1628 случаев, внебольничной пневмонии – 316. Активно выявлено 52 случая бессимптомного течения инфекции.

Среди заболевших 283 несовершеннолетних. Наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 30-49 лет – 621 случай.

В 12 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: Дедовичском, Усвятском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Псковском, Великолукском, Печорском, Невельском, Красногородском, Пустошкинском районах и в городе Великие Луки. В Пскове за неделю зарегистрирован 661 случай COVID-19.

В Роспотребнадзоре заметили, что вакцинация — это единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям.