Более 90 тысяч взрослых псковичей привились от гриппа

15:29, 03 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области привились от гриппа более 20 000 детей и свыше 92 000 взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всего в эпидсезоне 2021-2022 годов подлежат иммунизации против гриппа 359 780 жителей региона, в том числе 67 500 детей. Планируется привить за счет других источников 13 000 человек. Планируемый охват населения прививками против гриппа составит 60,1% от численности населения 620 249 человек.

В Псковскую область поступило 267 280 доз 3-валентной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослых и 72 040 доз 4-валентной вакцины «Ультрикс» для иммунизации детей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ежегодная вакцинация против гриппа - самый эффективный способ защиты от этого заболевания. Для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. В течение этого времени следует ограничить контакты и исключить контактирование с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний.

В последнее время в регионе благодаря вакцинации удалось в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, что отчетливо прослеживается в течение нескольких лет.