На 30% выросло число заболевших коронавирусом детей в Псковской области
Число заболевших коронавирусом детей выросло в Псковской области на 30 %. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
За прошлую неделю у детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет отмечался самый большой рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
«Количество заболевших детей выросло на 67 случаев, всего за неделю коронавирусом заболело 284 человека», – отметил Александр Нестерук.
Наибольший рост фиксируется в группе от 15 до 17 лет, где число случаев выросло с 30 до 43, или на 43 %.
Детей до года на предыдущей неделе болело 13 человек, прирост составил пять человек, следовательно, число заболевших выросло на 38,5 %, уточнил Александр Нестерук.
«Дети, к сожалению, пока болеют. По остальным группам детей прирост был не столь значительным», – добавил собеседник агентства.
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