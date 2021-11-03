Александр Нестерук: Заболеваемость COVID-19 в Псковской области в три раза выше, чем год назад

19:48, 03 ноября 2021, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с ситуацией в 2020 году.

«В этом году ситуация хуже, потому что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас уровень заболеваемости в три раза выше», – отметил Нестерук. – Такой уровень заболеваемости, как сейчас, в прошлом году отмечался в конце ноября. Мы на целый месяц опережаем эпидемическую ситуацию».

Также спикер отметил, что введение ограничительных мероприятий может стабилизировать ситуацию с коронавирусом, но в прошлом году заболеваемость росла до конца декабря.

«Заболеваемость тогда росла до самого Нового года, поэтому нет никакой гарантии, что так же не будет и в этом году», – добавил главный санитарный врач.