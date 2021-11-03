Центр «Патриот» в Пскове проводит онлайн-конкурс «Маршал Победы»

16:00, 03 ноября 2021, ПАИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-патриотический Центр «Патриот» совместно с автономной некоммерческой организацией «Патриот» проводит в Псковской области онлайн-конкурс «Маршал Победы», посвященный 125-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участникам конкурса предлагается выразить свое отношение к «Маршалу Победы», исходя из его биографии, в форме письма, эссе или стихов.

Стать участниками конкурса могут все желающие вне зависимости от возраста и места проживания. Работы объемом не более одного листа А4 (шрифт Times New Roman, размер 14) можно направлять до 1 декабря в группу vk.com/anopatriotpskov, указав фамилию и имя участника, номинацию (письмо, эссе, стихи) и контактные данные.

Все участники получат сертификаты. Победители отдельно в каждой номинации будут награждены дипломом и памятным призом. Их фотографии будут опубликованы в социальных сетях. На интернет-площадках под слоганом «Онлайн-конкурс «Маршал Победы» будут продемонстрированы и лучшие работы участников.

Имена победителей объявят 15 декабря.