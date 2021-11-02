На псковскую «Чернильницу» поступило 80 заявок
На XI городской конкурс молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» поступило 80 заявок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы в Молодежном центре Пскова.
Заявки на конкурс прислали 32 поэта, 25 чтецов, 15 писателей малого жанра и 8 иллюстраторов. «Участники прислали ровно столько заявок, сколько в этом году исполнилось бы известному писателю Сергею Довлатову, которому и посвящена «Чернильница-2021», - заметили организаторы.
Из-за эпидемиологических ограничений конкурс будет проводиться в онлайн-режиме. За актуальной информацией мероприятия можно обратиться в официальной встрече в соцсети «ВКонтакте» и на странице Молодёжного центра.
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