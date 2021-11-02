Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На псковскую «Чернильницу» поступило 80 заявок

На XI городской конкурс молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» поступило 80 заявок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы в Молодежном центре Пскова.

Заявки на конкурс прислали 32 поэта, 25 чтецов, 15 писателей малого жанра и 8 иллюстраторов. «Участники прислали ровно столько заявок, сколько в этом году исполнилось бы известному писателю Сергею Довлатову, которому и посвящена «Чернильница-2021», - заметили организаторы.

Из-за эпидемиологических ограничений конкурс будет проводиться в онлайн-режиме. За актуальной информацией мероприятия можно обратиться в официальной встрече в соцсети «ВКонтакте» и на странице Молодёжного центра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

02 ноября 2021

Продолжительными овациями благодарили псковскую труппу в Москве
01 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с 25-летием
01 ноября 2021

Имперский Русский Балет представит в Пскове «Лебединое озеро»
30 октября 2021

Авиабилет в Самолву за 3 рубля, балаган для кинематографа, подлинные письма с фронта – в Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья

30 октября 2021

До декабря планируется завершить ремонт Псковского ГКЦ
30 октября 2021

Незабываемым назвали путешествие по Псковской области ведущие телепередачи «Орёл и решка»

30 октября 2021

Диктор телевидения Игорь Кириллов умер сегодня

29 октября 2021

Дом культуры имени Ленина в Великих Луках готовится к юбилею

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...