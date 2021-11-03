С 4 ноября изменится график вывоза ТКО в Локнянском районе

16:28, 03 ноября 2021, ПАИ

С 4 ноября изменится график вывоза ТКО в Локнянском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора — филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

4 ноября будут установлены контейнеры для сбора отходов объемом 1,1 кубометра в селе Подберезье на улице Советской (около бывшего магазина «Райпо», на автобусной остановке, возле магазина хлебокомбината и магазина Новосокольнического райпо, около бывшего буфета райпо), а также на улице Заречной (поворот на кладбище).

Вывоз контейнеров будет осуществляться каждый 1 и 3 четверг месяца. В связи с наличием баков для ТКО в данном населенном пункте с 4 ноября мешковой сбор отходов отменяется.

Кроме того, завтра будут установлены дополнительные контейнеры в Локне на улице Социалистической, 13 (было 2 бака по 1,1 кубометра, станет 3), на улице Октябрьской, 27 (было 2 контейнера, станет 3). Их будут вывозить по понедельникам, средам, пятницам еженедельно.