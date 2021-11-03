В выходные дни в Псковской области пройдут массовые проверки соблюдения антиковидных мер

16:41, 03 ноября 2021, ПАИ

С 4 по 7 ноября в Псковской области в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора пройдут массовые проверки по соблюдению противовирусных ограничений гражданами и организациями. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова рассказала, что на фоне ежедневно большого количества подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 и работы региональной системы здравоохранения «на пределе» межведомственные рейды будут проводиться в соответствии с предписанием Роспотребнадзора при содействии администрации области, сотрудников УМВД и муниципальных властей.

«Вчера в администрации области состоялось совещание с руководителями комитетов, представителями УМВД и других ведомств, - уточнила Татьяна Смирнова. – Обсудили усиление контроля со стороны профильных комитетов – каждый комитет будет проверять подведомственные ему организации в соответствующей сфере деятельности по предписанию Роспотребнадзора. Также в проверках и рейдах активно будут задействованы сотрудники полиции, с ними идет формирование и согласование планов. Особое внимание будет уделяться сферам, связанным с отдыхом – это туризм, культура, общепит».

Управление Роспотребнадзора по Псковской области также будет проводить проверки. Специалисты ведомства будут мониторить соблюдение организациями общественного питания пропуск посетителей по QR-кодам, требований и норм для постояльцев гостиниц, отелей, домов отдыха. Также в праздничные и выходные дни сотрудники Роспотребнадзора проверят, как амбулаторные больные коронавирусом и контактные лица соблюдают режим изоляции.

В администрации региона напомнили, что введенная президентом нерабочая неделя и ужесточение ограничений – это инструменты, необходимые для минимизации социальных контактов между людьми. Это нужно, чтобы не дать вирусу распространяться ещё дальше. От того, как ответственно люди будут подходить к соблюдению ограничений, зависит снижение динамики распространения и вируса и, как следствие, рассмотрение вопроса о снятии ряда ограничений.

Поэтому псковичей призывают в эти «ковикулы» оставаться дома, советуют сделать прививку тем, кто ее еще не сделал, а также набираться сил.