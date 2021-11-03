Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В выходные дни в Псковской области пройдут массовые проверки соблюдения антиковидных мер

С 4 по 7 ноября в Псковской области в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора пройдут массовые проверки по соблюдению противовирусных ограничений гражданами и организациями. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова рассказала, что на фоне ежедневно большого количества подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 и работы региональной системы здравоохранения «на пределе» межведомственные рейды будут проводиться в соответствии с предписанием Роспотребнадзора при содействии администрации области, сотрудников УМВД и муниципальных властей.

«Вчера в администрации области состоялось совещание с руководителями комитетов, представителями УМВД и других ведомств, - уточнила Татьяна Смирнова. – Обсудили усиление контроля со стороны профильных комитетов – каждый комитет будет проверять подведомственные ему организации в соответствующей сфере деятельности по предписанию Роспотребнадзора. Также в проверках и рейдах активно будут задействованы сотрудники полиции, с ними идет формирование и согласование планов. Особое внимание будет уделяться сферам, связанным с отдыхом – это туризм, культура, общепит».

Управление Роспотребнадзора по Псковской области также будет проводить проверки. Специалисты ведомства будут мониторить соблюдение организациями общественного питания пропуск посетителей по QR-кодам, требований и норм для постояльцев гостиниц, отелей, домов отдыха. Также в праздничные и выходные дни сотрудники Роспотребнадзора проверят, как амбулаторные больные коронавирусом и контактные лица соблюдают режим изоляции.

В администрации региона напомнили, что введенная президентом нерабочая неделя и ужесточение ограничений – это инструменты, необходимые для минимизации социальных контактов между людьми. Это нужно, чтобы не дать вирусу распространяться ещё дальше. От того, как ответственно люди будут подходить к соблюдению ограничений, зависит снижение динамики распространения и вируса и, как следствие, рассмотрение вопроса о снятии ряда ограничений.

Поэтому псковичей призывают в эти «ковикулы» оставаться дома, советуют сделать прививку тем, кто ее еще не сделал, а также набираться сил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

03 ноября 2021

В выходные дни в Псковской области пройдут массовые проверки соблюдения антиковидных мер
03 ноября 2021

Опочецкий динозавр представит Псковскую область на конкурсе арт-объектов
03 ноября 2021

48 базовых станций мобильной связи установят в Псковской области до конца года
03 ноября 2021

Дистанционное обучение в ПсковГУ продлили до 13 ноября
03 ноября 2021

В День народного единства в Пскове пройдут тематические онлайн-мероприятия
03 ноября 2021

Объяснён рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации
03 ноября 2021

Россиян ждёт повышение цен на автомобили до конца года
03 ноября 2021

ВОЗ: Смертность от COVID-19 в мире за неделю выросла на 8%

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...