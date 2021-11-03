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Губернатор взял на личный контроль ситуацию с ФОКОТом в Печорском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с возведением физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Печорском районе. Проблемный вопрос озвучил главный редактор газеты «Печорская правда» Виктор Маслов в ходе прямой линии главы региона с редакторами районных газет.

«Подрядчик кивает на заказчика. Заказчик кивает на подрядчика. Хотелось бы всё-таки узнать, когда у нас в Печорском районе появится ФОКОТ. Когда перережут красную ленточку?» - уточнил Виктор Маслов.

«Ленточку там резать уже стыдно будет. Откроем в рабочем порядке», - отреагировал глава региона. Он отметил, что есть вопросы и к заказчику, которым является администрация Печорского района, и к региональному комитету по спорту и физической культуре. Михаил Ведерников подчеркнул, что затянутость строительства связана с отсутствием должного контроля и ослаблением внимания к объекту. Губернатор добавил, что трижды на объекте перекладывали асфальт и каждый раз он был ненадлежащего качества. «Куда смотрели все ответственные за объект лица? Сейчас вроде как нормального качества асфальт положили, но подрядчик ссылается на температурный режим и погодные условия. Вода на стройплощадке стоит. И эти причины не позволяют качественно уложить специальное покрытие. Смотрим, что возможно сделать. Делаем всё необходимое уже в ручном режиме», - подчеркнул глава региона.

По его словам, риск того, что покрытие уложат в следующем году, сохраняется. «Но со своей стороны мы сделаем выводы в отношении всех должностных лиц, причастных к возникновению этой ситуации», - добавил Михаил Ведерников.

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