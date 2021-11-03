Более 11 километров дороги отремонтируют в Гдовском районе

18:42, 03 ноября 2021, ПАИ

«Псковавтодор» и ООО «ДАФ» подписали контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево на участке от 0-го до 33-го км (выборочно, в населённых пунктах) в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорогу отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в течение 2021-2022 годов.

Ремонт дороги будет осуществляться в деревнях Ореховицы, Низовицы, Пископово, Горка, Ветеря, Ремда, Гологляг, Козлово, Таборы, Самолва.

В связи с тем, что участки в населённых пунктах Ореховицы, Низовицы, Ремда имеют меньший износ, чем участки в других населённых пунктах, на них планируется выполнить работы по фрезерованию и устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

На остальных участках планируется произвести более обширный комплекс работ, а именно: не только выполнить фрезерование, но и восстановить основание дорожной одежды методом холодного ресайклинга с последующим устройством нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, контрактом предусмотрен ремонт пересечений, примыканий и съездов, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин, устройство деформационных швов на мостовом сооружении через реку Ремда, нанесение дорожной разметки из термопластика.

Также будут отремонтированы автобусные остановки, обустроены посадочные площадки с тротуаром, пандусом и тактильной плиткой, установлены металлические павильоны.

Таким образом, в результате выполнения вышеуказанных работ будет приведено в нормативное состояние девять участков автомобильной дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево общей протяженностью более 11 километров. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 29 июля 2022 года. Стоимость ремонта оценивается в сумму более 185 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Автомобильная дорога Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево относится к IV категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным и переходным (ПГС) покрытиями. Ширина проезжей части составляет от 5 до 6 метров, обочин – 1,5-2 метров, земляного полотна – 8,5 – 11 метров.

Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, водопропускные трубы и автопавильоны – 8 лет, деформационные швы – 4 года, и 2 года – на откосы, обочины, бортовой камень, тактильную плитку и разметку термопластиком.