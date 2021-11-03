«Главная тема»: Как пскович поймал лёгкие деньги и почему все об этом говорят

19:33, 03 ноября 2021, ПАИ

Пскович Алексей Дорошенко нашел 100 долларов, спрятанные ведущими программы «Орёл и решка», ещё до выхода выпуска в эфир.

Как ему это удалось и самое главное, какой пример подали псковичи по использованию лёгких денег? Смотрите в новом выпуске «Главной темы».

Помочь Косте Савлуку можно через фонд «Цветик-семицветик». Профиль в инстаграм: @fond.semicvetik.