«Главная тема»: Как пскович поймал лёгкие деньги и почему все об этом говорят
Пскович Алексей Дорошенко нашел 100 долларов, спрятанные ведущими программы «Орёл и решка», ещё до выхода выпуска в эфир.
Как ему это удалось и самое главное, какой пример подали псковичи по использованию лёгких денег? Смотрите в новом выпуске «Главной темы».
Помочь Косте Савлуку можно через фонд «Цветик-семицветик». Профиль в инстаграм: @fond.semicvetik.
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