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Бесплатные билеты в дом-музей Пушкина получат самые эрудированные участники «Ночи искусств» в «Михайловском»

Для акции «Ночь искусств», которая пройдёт в России завтра, 4 ноября, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» подготовил разноплановую программу, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

В свете актуальной на сегодня санитарно-эпидемиологической обстановки и действующих в стране и регионе предписаний, нацеленных на её стабилизацию, все события «Ночи…» перенесены в виртуальное пространство. Напомним, что это касается не только Пушкинского заповедника, но и подавляющего большинства музеев, театров, концертных и выставочных залов, библиотек и клубов по всей стране.   

Тема «Ночи искусств» нынешнего года – многообразие культур России, старинные традиции и особенности быта разных народов России. Рассказать об обычаях и жизни русского крестьянства в музее решили через характерную для пушкинского времени дворянскую салонную забаву – «живые картины». Для чего сняли несколько очень коротких, менее чем в минуту каждый, роликов по мотивам не самых известных, но чрезвычайно выразительных жанровых полотен конца XIX – начала ХХ столетия. Видео будут появляться на официальной странице музея «ВКонтакте» в течение всего дня. Подписчикам и гостям сообщества нужно вспомнить не только название картины, но и имя художника, её написавшего. Три эрудита, которые первыми дадут правильные ответы, получат бесплатные билеты в дом-музей Пушкина в Михайловском.

Кроме того, в рамках акции «Ночь искусств» заповедник пригласит всех желающих на небольшую экскурсию по новой выставке «Музыкальная гостиная пушкинской поры», подготовленной по фондовым материалам Российского национального музея музыки и «Михайловского», а также в Центр музейных и творческих программ в деревне Бугрово.

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