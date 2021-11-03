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Профориентационные смены могут появиться в каждом детском лагере Псковской области

Профориентационные смены могут появиться в каждом детском лагере Псковской области. Этот вопрос обсуждался во время общения губернатора Михаила Ведерникова с представителями волонтёрских и общественных объединений 3 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Алёна Трунова [во время этой встречи ей предложили занять пост зампредседателя комитета по труду и занятости Псковской области. – ПАИ] представила ряд инициатив по организации профориентации молодёжи. Она подчеркнула, что в Псковской области проводится много мероприятий, которые дублируют друг друга, отсутствует общая координация. Ряд мер в данном направлении прорабатывается на федеральном уровне, поэтому региональные предложения соответствуют заданным трендам. Но в их реализации необходимо работать на опережение.

В первую очередь предложено организовать профориентационные смены в летних детских лагерях с широким привлечением работодателей, психологов, представителей общественных объединений. Положительный опыт в данном направлении уже есть в Архангельской области.

Михаил Ведерников заметил, что если есть концепция, то в следующем году необходимо определить пилотную площадку, чтобы на ней отработать все нюансы. В целом губернатор положительно оценил инициативу и добавил, что в перспективе такие смены должны появиться в каждом детском лагере Псковской области.

Также Алёна Трунова предложила акцентировать внимание на профориентационной работе Псковского молодёжного центра. Она отметила, что сотрудники в этом направлении ведут серьезную работу – помогают составлять резюме, проводят психологическое тестирование, размещают на своих ресурсах актуальные вакансии. Если усилить работу центра в данном направлении, по мнению специалиста, положительный опыт можно со временем масштабировать и по всей Псковской области.

Для объединения всех практик также предложено создать информационный портал, где будет собрана информация обо всех возможных профориентационных мероприятиях.

Дополнительно Алена Трунова предложила подойти к вопросу трудоустройства молодёжи с другой стороны и организовать семинары для работодателей. Просветительская деятельность поможет представителям организаций принять решение о трудоустройстве молодых специалистов, чтобы соответствовать требованиям постоянно меняющегося мира.

Глава региона также поддержал представленные инициативы. В части создания информационного портала Михаил Ведерников предложил обратить внимание на региональный навигатор дополнительного образования, который может стать прототипом специализированного информационного ресурса. В части работы с работодателями губернатор предложил запустить проект со следующего года в пилотном режиме.

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