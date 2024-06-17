Псковичи могут оплатить ЖКУ без комиссии

14:33, 17 июня 2024, ПАИ

Псковичи могут оплатить все счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии через приложение «Госуслуги. Дом», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Посмотреть показания всех счётчиков можно будет в любое время. Кроме того, сервис напомнит о необходимости передачи показаний в определённый срок и оплаты ЖКХ.

Также в приложении «Госуслуги. Дом» в любое время можно отправить заявку в управляющую организацию и прикрепить фотографию. Когда поступит обратная связь, придёт уведомление, ответ можно оценить и при необходимости отправить жалобу. Управляющая организация, в свою очередь, через приложение может проинформировать собственников о важных событиях.

Сервис аккумулирует показания по всем счётчикам в одном месте и архивирует их для просмотра в любое время. Кроме того, собственник жилья получает автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определённый срок и оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Приложение «Госуслуги. Дом» доступно во всех регионах России. Работу сервиса сопровождает умный чат-бот, который поможет классифицировать проблему, задаст уточняющие вопросы.