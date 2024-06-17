Более 30 килограммов лекарств для пчёл не пропустили через госграницу в Псковской области

16:34, 17 июня 2024, ПАИ

Более 30 килограммов ветеринарных препаратов для пчёл не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия ветеринарных препаратов «Флувалидез» и «Бипин-Т», предназначенных для лечения и профилактики варроатоза и акарапидоза пчёл, находилась на складе временного хранения в Псковской области.

Во время таможенного досмотра выяснилось, что препараты перевозились из Московской области в Молдову без документов, выданных предприятием-изготовителем, подтверждающих качество и безопасность товара.

Вывоз 33 килограммов лекарственных препаратов с таможенной территории ЕЭС запрещён, выдан акт о возврате груза.