Более 30 килограммов лекарств для пчёл не пропустили через госграницу в Псковской области
Более 30 килограммов ветеринарных препаратов для пчёл не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Партия ветеринарных препаратов «Флувалидез» и «Бипин-Т», предназначенных для лечения и профилактики варроатоза и акарапидоза пчёл, находилась на складе временного хранения в Псковской области.
Во время таможенного досмотра выяснилось, что препараты перевозились из Московской области в Молдову без документов, выданных предприятием-изготовителем, подтверждающих качество и безопасность товара.
Вывоз 33 килограммов лекарственных препаратов с таможенной территории ЕЭС запрещён, выдан акт о возврате груза.
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Более 30 килограммов лекарств для пчёл не пропустили через госграницу в Псковской области