«Михайловский бастион» пройдёт в Пскове и шести районах области

13:16, 17 июня 2024, ПАИ

III Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт в Пскове и в шести районах Псковской области. Фестиваль планируется провести в сентябре, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Помимо Пскова фестиваль пройдёт в Дедовичском, Невельском, Новосокольническом, Гдовском, Себежском и Стругокрасненском районах. Выбор на эти муниципалитеты пал потому, что все они носят статус «Края партизанской славы».

«Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходил на территории региона с небывалым интересом и откликом публики на протяжении двух лет подряд», – отметили в ТКД.

Напомним, что фестиваль стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Размер гранта составил почти три миллиона рублей.