Строительство ФОКОТа продолжается в Писковичах

21:29, 03 ноября 2021, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Федорова посетила строящийся спортивный объект на территории Писковской школы и посмотрела, как ведутся работы стройплощадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

По мнению главы района, размеры будущего стадиона действительно впечатляют. В настоящее время площадка отсыпана щебнем и готовится к асфальтированию, произведено оканавливание, смонтирована электрика, рабочие устанавливают бордюрное ограждение.

Напомним, строительство ФОКОТа ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Работы проводит подрядная организация ООО «ИСП Групп». Срок окончания работ – третья декада декабря 2021 года.