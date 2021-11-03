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Краткосрочный план капремонта полностью выполнили в восьми районах Псковской области

На фото: Невель, ул. Кирова, 16а (до и после капитального ремонта крыши)

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 год полностью выполнили в восьми районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта региона.

Работы полностью завершены в многоквартирных домах Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Палкинского, Печорского, Псковского и Пушкиногорского районах.

В отремонтированных домах привели в порядок 14 крыш, пять фасадов, четыре системы водоотведения, три системы холодного водоснабжения, три системы электроснабжения, две системы теплоснабжения, два фундамента и одну систему горячего водоснабжения.

Отметим, что реализация региональной программы капремонта продолжается в остальных районах региона. За прошедший месяц завершены работы по капремонту 14 конструктивных элементов в 12 многоквартирных домах Псковской области.

В Фонде капитального ремонта Псковской области подчеркнули, что уровень собираемости взносов напрямую влияет на темпы реализации региональной программы капремонта. На текущую дату собираемость взносов на капремонт с марта 2015 года составляет порядка 83,3 %. Собираемость взносов на капремонт за период с января по октябрь 2021 года составляет порядка 92,5 %.

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