Росздравнадзор потребовал сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру

22:33, 03 ноября 2021, ПАИ

Росздравнадзор поручил территориальным подразделениям сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании, сообщает портал «Медвестник» со ссылкой на документ, подписанный главой ведомства Аллой Самойловой.

Отмечается, что ведомство потребовало выявлять граждан, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации от COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. При этом особое внимание служба поручила обратить на врачей-антипрививочников.

Согласно документу, нарушителей будут привлекать к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. В первой статье речь идёт о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности и жизни. Максимальный срок наказания по этой статье – три года лишения свободы. Вторая статья касается публичного распространения заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. По ней нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, в случае если погиб человек или наступили тяжкие последствия для здоровья.