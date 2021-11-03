Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области

23:06, 03 ноября 2021, ПАИ

Первый в Псковской области современный шахматный клуб открылся в Дедовичах. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональной федерации шахмат, его открыли глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов.

Новый шахматный клуб расположился в районном Доме культуры. «Уже сегодня можно сказать, что он станет ещё одним досуговым интеллектуальным центром населения района, где в комфортных условиях его услугами на бесплатной основе могут воспользоваться как дети, так и взрослые», – заметили в региональной федерации.

Программа региональной федерации шахмат «Подари детям шахматный клуб» стала реализовываться в Псковской области благодаря инициативе команды шахматных организаторов и поклонников шахматного искусства: Сергея Арефьева, Дмитрия Шахова, Александра Шпака и Елены Горащенковой. Подготовленный ими проект о развитии сети районных шахматных клубов «Точки роста — детям из сельской местности» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его реализацию в районах Псковской области поддержали 11 глав муниципальных образований, в числе первых был Геннадий Афанасьев. Также активно к реализации проекта подключился созданный в 2020 году губернатором Михаилом Ведерниковым региональный центр шахматного образования и спорта, который задействовал программу «Успех каждого ребёнка», входящую в нацпроект «Образования».

«Концепция современного шахматного клуба для детей и взрослых – это не только классический спортивный инвентарь, состоящий из шахматной доски, шахматных фигур и часов, но и наличие современных электронных досок с возможностью трансляций партий в интернет, электронные шахматные часы новейших образцов. Видеокамеры, установленные в помещении шахматного клуба, дающие возможность в онлайн-режиме наблюдать не только за перипетиями шахматных сражений, но и игроками, чтобы сделать невозможными читерство, то есть шахматные подсказки при помощи электронной техники», – заметили в региональной федерации.

Выступая на открытии первого шахматного клуба, Геннадий Афанасьев выразил уверенность, что такое суперсовременное шахматное оборудование, которого пока нет в других муниципалитетах, а также наличие квалифицированного, любящего детей и шахматы, педагога-организатора – Владимира Кузьмова, привлечёт к занятиям шахматами ещё больше юных жителей района.

В свою очередь Дмитрий Шахов особо отметил слаженную работу команды данного проекта и местных властей в создании на территории района ещё одного комфортного центра отдыха и интеллектуального досуга как для детей, так и для взрослых. «В этом впервые открываемом в районах нашей области шахматном клубе можно будет сыграть в шахматы не только в очном формате, но и по интернету, принять участие в регулярных чемпионатах и первенствах района, а также иных соревнованиях, которые должны проводиться на регулярной основе и с обсчетом российского шахматного рейтинга. Здесь созданы отличные условия в рамках дополнительного образования для детей в обучении шахматам, в том числе возможность привлекать для обучения ведущих тренеров нашего региона. Помещение шахматного клуба в Дедовичах соответствуют всем критериям новых шахматных правил для игры по интернету с визуальным контролем, которые необходимы на соревнованиях российского и международного уровня», – заключил он.