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Соревнования по стрельбе прошли на базе псковского УМВД

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России на базе УМВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников аппарата управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Соревнования были посвящены памяти начальника Псковского городского отдела НКВД, лейтенанта милиции Вениамина Шубникова, погибшего в октябре 1941 года в бою с немецко-фашистскими захватчиками.

На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино 70 участникам из 22 команд предстояло показать своё мастерство владения пистолетом Макарова. По условиям состязаний участникам необходимо было выполнить скоростную стрельбу после перемещения и поразить мишень десятью выстрелами на дистанции 20 метров.

В результате в командном зачёте победу одержала сборная управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Второе место – у представителей центра профессиональной подготовки УМВД. Третье место завоевали стрелки из управления по работе с личным составом УМВД.

В личном первенстве среди мужчин первое место занял старший лейтенант полиции, старший оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД А. В. Абрамов. Серебро завоевал майор полиции, старший оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД И. А. Дуцев. На третьем месте – полковник полиции, заместитель начальника центра профессиональной подготовки УМВД А. В. Хвоинский.

В личном зачёте среди женщин золото у старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД Я. А. Михайловой. Второе место заняла лейтенант внутренней службы, старший специалист УРЛС УМВД А. В. Прокопченко. Третье место присуждено капитану полиции, психологу центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД А. С. Колесниковой.

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