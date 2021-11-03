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Общество

376 нарушений земельного законодательства выявлено в Псковской области

С января по август специалисты управления Росреестра по Псковской области провели 556 проверок по соблюдению требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявили 376 нарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Из всех выявленных нарушений 199 землепользователи устранили самостоятельно – без применения штрафных санкций.

Ранее псковский Росреестр проводил горячую линию по вопросам федерального государственного земельного надзора. Граждан, дозвонившихся на горячую линию, преимущественно интересовали вопросы на тему захвата соседями части земельного участка, принадлежащего другому собственнику, размещения хозпостроек за границами участка, препятствия проходу и проезду граждан по землям общего пользования.

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