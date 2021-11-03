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Почти пять километров дороги отремонтировали в Псковском районе

В Псковской области принята и введена в эксплуатацию после ремонта автомобильная дорога от федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) до садового товарищества «Кебь» в Псковском районе. Участок длиной более 4,8 километра рядом с деревнями Гниловец и Языково приведён в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Комплекс работ на объекте выполнила компания «Псковавтодор», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

На участке полностью заменили покрытие проезжей части – площадь асфальтирования составила около 30 тысяч квадратных метров. При этом устранены провисы дорог, восстановлены виражи и укреплена часть обочин. Пересечения и примыкания к основной трассе выполнены из асфальтобетона и фрезерованного асфальтоматериала.

Отметим, во время проведения ремонтных работ на участке была применена асфальтобетонная смесь типа А16НТ на граните, что соответствует новому ГОСТу по асфальтобетонным смесям.

Кроме того, выполнена планировка более 48 тысяч квадратных метров откосов насыпи и дна кюветов. От деревьев и кустарника расчищено свыше четырёх гектаров полосы отвода. На обочинах шириной один метр устранены просадки, произведено укрепление песчано-гравийной смесью. Бровка засеяна многолетними травами. На водопропускных трубах заменены крайние звенья. Всего отремонтировано 11 искусственных сооружений для пропуска воды.

Также приведено в порядок три комплекса автобусных остановок. Благоустроены остановочные и посадочные площадки, пандусы, установлены автопавильоны, скамейки и урны. Разметка нанесена краской.

Финансирование ремонта осуществлялось из регионального бюджета. Стоимость работ составила порядка 70 млн рублей.

Автомобильная дорога Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) км 220+807 до с/т «Кебь» относится к V категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 9 до 10 метров, проезжей части – от 6 до 6,9 метра, обочин – 1,5 метра.

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