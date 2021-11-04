Подрядчика для строительства скейт-парка на улице Никольской в Пскове планируют определить до конца года

23:53, 03 ноября 2021, ПАИ

Подрядчика для строительства скейт-парка на улице Никольской в Пскове планируется определить до конца года. Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Так, Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили подготовку к строительству скейт-парка на берегу реки Великой около улиц Владимирской и Никольской. Эскизный проект готов, до конца года будет проведён конкурс и определён подрядчик.

Отметим, что в этом же микрорайоне будет заложена аллея в честь 300-летия прокуратуры.