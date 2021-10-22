Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аллею в честь 300-летия прокуратуры заложат на берегу Великой в ноябре

В ноябре 2021 года на берегу реки Великой около улицы Никольской начнутся работы по созданию аллеи в честь 300-летия прокуратуры. Об этом 22 октября во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. 

Он отметил, что сначала начнутся работы по созданию самой аллеи, а уже после этого продолжится дальнейшее развитие территории. По словам Бориса Елкина, деньги на реализацию проекта уже поступили. «Там планируется сделать и скейт-парк. В принципе, уже заканчиваются подготовительные проектные работы, техзадание формируется, в этом году будет проторговано», – рассказал Елкин и отметил, что строительство скейт-парка планируется в 2021-2022 году.

Недавно Борис Елкин завел новый формат обратной связи с горожанами. 14 октября он впервые вышел в прямой эфир в своем Instagram-аккаунте, где ответил на вопросы псковичей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

22 октября 2021

Какая погода ждёт жителей Псковской области в ближайшие дни
22 октября 2021

Светофоры на двух перекрестках в Пскове не будут работать 25 октября
22 октября 2021

Елкин призвал помочь археологам на улице Поземского. Не бесплатно
22 октября 2021

До +1 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

22 октября 2021

Псковская область находится в тыловой части циклона «Игнац»
22 октября 2021

Аллею в честь 300-летия прокуратуры заложат на берегу Великой в ноябре

22 октября 2021

Краснокнижную сову жестоко убили в Красноярске

22 октября 2021

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за шквалистого ветра

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...