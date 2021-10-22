Аллею в честь 300-летия прокуратуры заложат на берегу Великой в ноябре

15:34, 22 октября 2021, ПАИ

В ноябре 2021 года на берегу реки Великой около улицы Никольской начнутся работы по созданию аллеи в честь 300-летия прокуратуры. Об этом 22 октября во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Он отметил, что сначала начнутся работы по созданию самой аллеи, а уже после этого продолжится дальнейшее развитие территории. По словам Бориса Елкина, деньги на реализацию проекта уже поступили. «Там планируется сделать и скейт-парк. В принципе, уже заканчиваются подготовительные проектные работы, техзадание формируется, в этом году будет проторговано», – рассказал Елкин и отметил, что строительство скейт-парка планируется в 2021-2022 году.

Недавно Борис Елкин завел новый формат обратной связи с горожанами. 14 октября он впервые вышел в прямой эфир в своем Instagram-аккаунте, где ответил на вопросы псковичей.